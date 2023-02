Baptiste Lecaplain – Voir Les Gens (Tournée) PALAIS NEPTUNE, 16 mars 2023 00:00, TOULON.

Baptiste Lecaplain – Voir Les Gens (Tournée) Baptiste Lecaplain. De 2023-03-16 à 2023-12-21 20:30. Tarif : 32.0 32.0 euros

PALAIS NEPTUNE TOULON 83000 . LDC (L.3-1005275) et RPO présentent en accocrd avec TS3 – Fimalac Entertainment : ce one-man show. Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.73.14.65.45.. Baptiste Lecaplain

