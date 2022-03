BAPTISTE LECAPLAIN À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 15 avril 2022, Baugé-en-Anjou.

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 22 Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Spectacle à partir de 10 ans

ccra-accueil@baugeenanjou.fr +33 2 41 89 70 60

dernière mise à jour : 2022-03-10 par