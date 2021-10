PLAISIR La clé des champs Plaisir BAPTISTE HERBIN QUARTET + SHADES La clé des champs PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

La clé des champs, le samedi 2 octobre à 20:30

Avec la participation de l’Atelier Jazz du Conservatoire BAPTISTE HERBIN QUARTET virtuose du saxophone, jazz actuel + SHADES jazz vocal Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 10,00€

La Clé du Jazz (mini festival) Dans le cadre de La Clé du Jazz (mini festival) Du 30 septembre au 3 octobre.Nouveau moment fort pour les amateurs de jazz avec des artistes de qualité qui n’ont pu … La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00

