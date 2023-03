BAPTISTE DEFRANCE QUELLE DIFFERENCE CA FAIT LE BOUI BOUI LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

BAPTISTE DEFRANCE QUELLE DIFFERENCE CA FAIT LE BOUI BOUI, 29 avril 2023, LYON. BAPTISTE DEFRANCE QUELLE DIFFERENCE CA FAIT LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 21:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. SC PRODUCTIONS présente : (2-1021427/3-1021428) Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de Naïf, d’Incompris et d’Intello ! Descriptif : Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots: « Ta Gueule » ! Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui ! METRO VIEUX LYON / STATION VELOV’ / Parking ST GEORGES Arrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle Baptiste Defrance Votre billet est ici LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône SC PRODUCTIONS présente : (2-1021427/3-1021428) Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de Naïf, d’Incompris et d’Intello ! Descriptif :

Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots: « Ta Gueule » ! Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui ! METRO VIEUX LYON / STATION VELOV’ / Parking ST GEORGES

Arrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle .21.0 EUR21.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu LE BOUI BOUI Adresse 7 RUE MOURGUET Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville LE BOUI BOUI LYON

LE BOUI BOUI LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

BAPTISTE DEFRANCE QUELLE DIFFERENCE CA FAIT LE BOUI BOUI 2023-04-29 was last modified: by BAPTISTE DEFRANCE QUELLE DIFFERENCE CA FAIT LE BOUI BOUI LE BOUI BOUI 29 avril 2023 LE BOUI BOUI LYON

LYON Rhône