Médiathèque José Cabanis, le mercredi 9 mars à 18:00

« Savez-vous qu'il n'existe que deux saisons par an ? La joie et le reste ». Baptiste Beaulieu plonge au cœur de ce qui le constitue : la foi, l'homosexualité, la médecine. Il confie ses joies comme ses souffrances. L'humour et la tendresse ne sont jamais loin, il nous parle en ami. La forme brève et incisive agit comme un catalyseur. Rencontre en présence d'Alexandre Bord, coéditeur avec Cécile Coulon de L'Iconopop. Suivie d'une séance de dédicaces avec la librairie Ombres Blanches. Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

2022-03-09T18:00:00 2022-03-09T20:00:00

