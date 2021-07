Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse BAPTISTE BEAULIEU (MARATHON DES MOTS) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BAPTISTE BEAULIEU (MARATHON DES MOTS) Toulouse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Toulouse. BAPTISTE BEAULIEU (MARATHON DES MOTS) 2021-07-04 14:30:00 – 2021-07-01 15:15:00 SALLE DU SENECHAL 17 Rue de Rémusat

Toulouse Haute-Garonne Eugénie déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler d’un monde qui l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il se méfie des hommes. Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se croisent. Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com CELLE QU’IL ATTENDAIT

Durée: 45 min Eugénie déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler d’un monde qui l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il se méfie des hommes. Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se croisent. Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com dernière mise à jour : 2021-06-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse SALLE DU SENECHAL 17 Rue de Rémusat Ville Toulouse lieuville 43.60588#1.4443