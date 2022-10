Baptiste Andreas – The Magic Tonight Show

Baptiste Andreas – The Magic Tonight Show, 7 octobre 2022, . Baptiste Andreas – The Magic Tonight Show



2022-10-07 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-08 EUR A chaque représentation, il met le feu et raconte son incroyable voyage dans le temps qui débute par un accident de voiture. Brisé, il part en convalescence chez sa mère et découvre alors la magie…



Il aborde brillamment cette période avec tendresse et nostalgie en se replongeant dans son enfance des années 80. Mélange de pop culture, de cinéma, de musique et de dessins animés en passant par les amours de jeunesse et son doudou lapin…. L’enchantement devient total !



Batiste Andreas, artiste magicien, a représenté la France lors du championnat du monde de magie à Busan en Corée du Sud. Batiste Andreas, artiste magicien, a représenté la France lors du championnat du monde de magie à Busan en Corée du Sud. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville