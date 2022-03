Baptêmes poneys – ateliers soins du poney Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Orne

Baptêmes poneys – ateliers soins du poney Le Pin-au-Haras, 11 mai 2022, Le Pin-au-Haras.

2022-05-11 14:00:00 – 2022-09-29 17:00:00

Le Pin-au-Haras Orne Du mercredi au dimanche pendant les vacances, les petits Cavaliers en herbe – accompagnés de leurs parents et sous

l’attention d’une animatrice – suivront un circuit rythmé de jeux et passeront un bon moment avec leur nouvel ami… le Poney ! L’atelier soins du poney, pansage est également possible aux mêmes horaires. Prestations possibles pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche de 14h à 17h30.

Activités réservées aux enfants (jusqu’à 14 ans). Le Pin-au-Haras Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

Lieu Le Pin-au-Haras Adresse Le Pin-au-Haras Haras national du Pin

