Baptêmes et plongées lac Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Baptêmes et plongées lac Biscarrosse, 2 juillet 2022, Biscarrosse. Baptêmes et plongées lac Biscarrosse

2022-07-02 – 2022-07-03

Biscarrosse Landes 30 30 EUR LA PALME DU BISCARROSSE OLYMPIQUE est un club associatif et propose tous les week-ends, de Juillet à mi-septembre des baptêmes de plongées pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes. Nous proposons aussi des plongées pour les personnes déjà en possession d’un niveau de plongée (PADI, FFESSM, etc). Une permanence au club n’est pas forcement assuré durant la saison, il faut donc prendre rendez vous 1 semaine avant la date. Nous disposons de tout le matériel adéquate. LA PALME DU BISCARROSSE OLYMPIQUE est un club associatif et propose tous les week-ends, de Juillet à mi-septembre des baptêmes de plongées pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes. Nous proposons aussi des plongées pour les personnes déjà en possession d’un niveau de plongée (PADI, FFESSM, etc). Une permanence au club n’est pas forcement assuré durant la saison, il faut donc prendre rendez vous 1 semaine avant la date. Nous disposons de tout le matériel adéquate. +33 067302276 LA PALME DU BISCARROSSE OLYMPIQUE est un club associatif et propose tous les week-ends, de Juillet à mi-septembre des baptêmes de plongées pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes. Nous proposons aussi des plongées pour les personnes déjà en possession d’un niveau de plongée (PADI, FFESSM, etc). Une permanence au club n’est pas forcement assuré durant la saison, il faut donc prendre rendez vous 1 semaine avant la date. Nous disposons de tout le matériel adéquate. PXHERE

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse lieuville Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Baptêmes et plongées lac Biscarrosse 2022-07-02 was last modified: by Baptêmes et plongées lac Biscarrosse Biscarrosse 2 juillet 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes