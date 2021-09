Baptêmes en Ferraris MEETT, 24 septembre 2021, Aussonne.

Baptêmes en Ferraris

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à MEETT

Féerarissime est née de l’idée de Rotariens qui avaient à cœur de faire partager leur passion et leur envie d’apporter du réconfort aux enfants hospitalisés, et d’aider la recherche sur le cerveau et la moelle épinière. Du 24 au 26 septembre 2021, l’exposition Fée-Rarissime est de retour pour la 15ème fois au MEETT. Couplée avec le Salon Auto – Moto Classique, la manifestation organisée par les clubs Rotary et Rotaract de la région Toulousaine, Fée-Rarissime vous propose d’effectuer un baptême en Ferrari, de voir les plus beaux modèles de la Scuderia et de vous amuser en famille, le tout au bénéfice de l’association Hôpital Sourire et de l’Institut du Cerveau. **_Plus d’infos sur : [https://www.facebook.com/Fee.Rarissime](https://www.facebook.com/Fee.Rarissime)_**

Féérarissime en faveur des enfants malades

MEETT Concorde Avenue, 31840 Aussonne Aussonne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

