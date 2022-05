Baptêmes de plongée sous-marine Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Découverte de la plongée sous-marine.

Le KAS (Kemperle Activités Subaquatiques) vous propose des baptêmes de plongée sous-marine.

A partir de 8 ans. blogdukas@bbox.fr +33 7 62 32 64 45 http://kas.over-blog.com/2021/10/vous-souhaitez-plonger-avec-le-kas.html Découverte de la plongée sous-marine.

