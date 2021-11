Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe BAPTÊMES DE PISTE SUR LE CIRCUIT BUGATTI PAR ROTARY SARTHE AUTO PASSION Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

2021-11-27 – 2021-11-27

Le Mans Sarthe EUR 25 25 Vivez l’expérience de roulage sur le légendaire circuit Bugatti en tant que passager d’un véhicule de sport (type Porsche, Ferrari…)

25€ par personne, âge minimum 16 ans

4 à 5 tours selon météo/autres

inscriptions exclusivement et renseignements détaillés sur : https://www.helloasso.com/associations/rotary-sarthe-auto-passion

manifestation ouverte aux inscrits uniquement (journée privée)

casque obligatoire : personnel ou fourni par l’organisation (caution de €10 et carte d’identité)

