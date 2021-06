Aubenasson Aubenasson Aubenasson, Drôme Baptêmes de l’air avec Jet Systems Hélicoptères Aubenasson Aubenasson Catégories d’évènement: Aubenasson

Drôme

Baptêmes de l’air avec Jet Systems Hélicoptères Aubenasson, 12 juin 2021-12 juin 2021, Aubenasson. Baptêmes de l’air avec Jet Systems Hélicoptères 2021-06-12 – 2021-06-13 La Plaine Aérodrome d’Aubenasson

Aubenasson Drôme Aubenasson A l’occasion des journées portes ouvertes de la cave « le Domaine des 3 Becs » à Saillans, Jet Systems Hélicoptères vous propose des Baptêmes de l’air au départ de l’aérodrome d’Aubenasson. info@jetbooking.fr +33 6 99 04 78 18 A l’occasion des journées portes ouvertes de la cave « le Domaine des 3 Becs » à Saillans, Jet Systems Hélicoptères vous propose des Baptêmes de l’air au départ de l’aérodrome d’Aubenasson.

Détails Catégories d’évènement: Aubenasson, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubenasson Adresse La Plaine Aérodrome d'Aubenasson Ville Aubenasson lieuville 44.69411#5.15415