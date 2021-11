Cornebarrieu parking bricomarché Cornebarrieu, Haute-Garonne Baptême en voitures d’exception parking bricomarché Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Baptême en voitures d’exception parking bricomarché, 28 novembre 2021, Cornebarrieu. Baptême en voitures d’exception

parking bricomarché, le dimanche 28 novembre à 09:00

Offrez-vous un parcours urbain à bord de voitures sportives d’exception conduites par des chauffeurs expérimentés pour une balade pleine de frissons et d’émotions. De 9h à 13h sur le parking de Bricomarché. Renseignements : 06 86 25 23 96 Organisé par Cornebarrieu Vitalité au profit du Téléthon parking bricomarché Av. Latécoère, 31700 Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu parking bricomarché Adresse Av. Latécoère, 31700 Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville parking bricomarché Cornebarrieu