Saint-Lunaire

Baptême en cata à foils Saint-Lunaire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Lunaire. Baptême en cata à foils 2021-07-03 – 2021-07-03 Yacht club Saint-Lunaire 15 Boulevard de la Plage

Montez à bord du Flying Phantom Essentiel, un catamaran à foils lors d'un baptême, et découvrez les sensations du vol au dessus de l'eau. Samedi 3 juillet 2021, nous vous proposons une session de baptême en catamaran à foils sur le Flying Phantom Essentiel. Montez à bord avec Benjamin Lamotte, skipper spécialisé en flying boat, pour une matinée ou une après-midi. Deux créneaux : de 9h30 à 12h ou de 1h à 16h30 4 places par créneaux 2h sur l'eau en zodiac et 30 min sur le Flying Phantom minimum Tarif : 90 euros / personne – option photos souvenirs à 15 euros Inscriptions ouvertes à partir du lundi 28 juin sur notre site internet. Samedi 3 juillet 2021 – De 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30 – Yacht club Saint-Lunaire ycsl@ycsl.net +33 2 99 46 30 04 https://www.ycsl.net/post/3-juillet-bapt%C3%AAme-en-cata-%C3%A0-foils

