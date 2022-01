Baptême découverte en traîneau à chiens Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Baptême découverte en traîneau à chiens Arette, 17 février 2022, Arette. Baptême découverte en traîneau à chiens Arette

2022-02-17 17:30:00 – 2022-02-17 19:00:00

Petite promenade en traîneaux à chiens sur le front de neige pour découvrir cette activité.

Le lundi et le jeudi, à partir de 17h30, rendez-vous sur le front de neige pendant les vacances scolaires de Noël et Février. Pas d’inscription préalable. Petite promenade en traîneaux à chiens sur le front de neige pour découvrir cette activité.

Arette

