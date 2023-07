Cet évènement est passé Baptême découverte des plantes sauvages – Vincennes Bois de Vincennes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Baptême découverte des plantes sauvages – Vincennes Bois de Vincennes Paris, 7 juillet 2023, Paris. Le samedi 28 octobre 2023

de 15h30 à 17h30

Le jeudi 05 octobre 2023

de 10h30 à 12h30

Le mardi 26 septembre 2023

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 21 septembre 2023

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 14 septembre 2023

de 18h00 à 20h00

Le mercredi 13 septembre 2023

de 10h30 à 12h30

Le vendredi 08 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 01 septembre 2023

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 31 août 2023

de 19h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif : 25,00 € Découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales Le temps d’une balade ludique, drôle et riche, initions-nous à la reconnaissance des plantes sauvages. Nous apprendrons à reconnaître les plantes comestibles sauvages ; les plantes herbacées, les fleurs et les arbres. Lors de cette promenade, il est garanti que nos sens seront en éveil ! Peut-être même serons-nous surpris par le potentiel gustatif, culinaire, ou médicinal d’une herbe qui a toujours été présentée comme mauvaise. De manière pédagogique et active, Adeline nous initie à la botanique de terrain, nous apprend « à lire une plante ». Pour qu’après la balade, nous puissions bénéficier de notre patrimoine végétal en autonomie. Et pour couronner le tout, Adeline agrémentera la journée d’idées recettes ou remèdes. La balade commencera par un jeu grandeur nature, permettant de nous familiariser avec les critères botaniques. Adeline nous emmène ensuite dans ses meilleurs endroits de cueillette pour garnir nos paniers de délices. Critères d’identification, confusions possibles, éthique du cueilleur, risques liés… Tout cela nous sera expliqué clairement. En plus de notre panier de récoltes, Adeline nous fera goûter une délicieuse boisson aux plantes sauvages ! Un moment hors du temps, suspendu, inattendu ! Balade organisée par Adeline, animatrice plantes sauvages Réservation sur EcoNature Bois de Vincennes 51 Av. des Minimes, 75012 Paris Contact : https://www.eco-nature.org/experience/bapteme-decouverte-des-plantes-sauvages https://www.facebook.com/EcoNature-101547112459398 https://www.facebook.com/EcoNature-101547112459398 https://www.eco-nature.org/experience/bapteme-decouverte-des-plantes-sauvages

