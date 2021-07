Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon, 27 août 2021-27 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Baptême de plongée 2021-08-27 – 2021-08-27

Saint-Pol-de-Léon Finistère Rdv au local de plongée, à l’entrée de la plage Sainte-Anne.

Equipement fourni (toutefois si vous avez votre propre combinaison vous pouvez l’apporter). Prévoir serviette et maillot de bain.

