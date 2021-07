La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique BAPTÊME DE PLONGÉE La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

La Turballe Loire-Atlantique Organisé par l’association CNT.

Baptêmes ouverts à partir de 14 ans.

Vous avez uniquement besoin d’un maillot de bain, d’une serviette, d’une casquette, d’une crème solaire et d’une bouteille. Préparation à terre au club puis embarquement pour 40min de bateau, direction le plateau du four. Pour finir avec 20min de plongée encadrée par un moniteur à une profondeur maximum de 6 mètres.

