Baptême de plongée Delle, samedi 24 août 2024.

Baptême de plongée Delle Territoire de Belfort

Faites le grand saut en toute sécurité avec le SRD plongée de Delle pour vivre un instant de plaisir et de nouvelles sensations.

A partir de 8 ans. Présence d’un adulte obligatoire, décharge de responsabilité à signer à l’arrivée

Non échangeable, non remboursable 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 14:00:00

fin : 2024-08-24

Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

