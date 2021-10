Baptême de Nage en Eau Vive en milieu naturel Vitry-le-François, 31 octobre 2021, Vitry-le-François.

Baptême de Nage en Eau Vive en milieu naturel Parking du Bois Bodé Avenue du Bois Bodé Vitry-le-François

2021-10-31 – 2021-10-31 Parking du Bois Bodé Avenue du Bois Bodé

Vitry-le-François Marne

Organisé par le club de plongée La Bulle. Le parcours est modeste (un peu moins d’1 km) et la rivière Marne est accessible (Classe 1) ce qui permettra aux nageurs les moins aguerris et aux mineurs, à partir de 12 ans, de découvrir cette activité en toute sécurité ! L’ensemble du matériel est prêté par le club, ne prenez qu’un maillot de bain et une serviette. Amis plongeurs vous pouvez prendre votre équipement.

Organisé par le club de plongée La Bulle. Parcours d’un peu moins d’1 km et rivière Marne accessible (Classe 1). A partir de 12 ans. Matériel prêté. Pass sanitaire obligatoire. 10h – 16h.

club@labulle51.fr http://www.labulle51.fr/

Organisé par le club de plongée La Bulle. Le parcours est modeste (un peu moins d’1 km) et la rivière Marne est accessible (Classe 1) ce qui permettra aux nageurs les moins aguerris et aux mineurs, à partir de 12 ans, de découvrir cette activité en toute sécurité ! L’ensemble du matériel est prêté par le club, ne prenez qu’un maillot de bain et une serviette. Amis plongeurs vous pouvez prendre votre équipement.

Parking du Bois Bodé Avenue du Bois Bodé Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2021-10-26 par