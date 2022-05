Baptême de la Rose Louis Pasteur Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Arbois Jura EUR Le samedi 21 mai de 14h à 16h. Baptême de la Rose de Louis Pasteur. Accès libre au Jardin de la Maison de Louis Pasteur. La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié. A cette occasion, Pascale Cossart , Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences et Maxime Schwartz ,ancien Directeur de l’Institut Pasteur dédicaceront leurs derniers ouvrages. +33 3 84 66 12 72 Le samedi 21 mai de 14h à 16h. Baptême de la Rose de Louis Pasteur. Accès libre au Jardin de la Maison de Louis Pasteur. La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié. A cette occasion, Pascale Cossart , Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences et Maxime Schwartz ,ancien Directeur de l’Institut Pasteur dédicaceront leurs derniers ouvrages. Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois

