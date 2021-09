Bapaume La Ressourcerie AIR Bapaume (Pas-de-Calais) Bapaume, Pas-de-Calais Grande Vente Solidaire à la Ressourcerie de Bapaume (Pas-de-Calais) La Ressourcerie AIR Bapaume (Pas-de-Calais) Bapaume Catégories d’évènement: Bapaume

Grande Vente Solidaire à la Ressourcerie de Bapaume (Pas-de-Calais) La Ressourcerie AIR Bapaume (Pas-de-Calais), 16 septembre 2021 09:30, Bapaume. 16 – 18 septembre Sur place Gratuit / Entrée Libre contact@laressourcerie.eu Grande Vente Solidaire… Le Mois des Ressourceries revient encore cette année… Le Mois des Ressourceries revient encore cette année… En effet, la Ressourcerie AIR va fêter son anniversaire en septembre prochain… Des Grandes Ventes Solidaires au sein de l’ensemble de nos établissements à Bapaume, Arras, Ervillers et à Péronne… Inscrite dans une démarche de création d’emplois dits « tremplin », et ce, dans un contexte économique qui, depuis quelques mois maintenant, s’améliore notamment en termes d’emploi… avec le soutien actif des territoires et des collectivités qui accompagnent la Ressourcerie AIR depuis notre installation… Acheter des produits de seconde vie : un excellent réflexe pour la planète ! Ensemble, Ressourçons notre Territoire… Bel et agréable été à tous… #Ressourcerie #ESS #DLA #Emplois #IAE #Insertion #Territoire La Ressourcerie AIR Bapaume (Pas-de-Calais) 3 rue des Frères Coint 62450 Bapaume 62450 Bapaume Pas-de-Calais jeudi 16 septembre – 09h30 à 17h30

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

