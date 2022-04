BAP2! Biennale d’architecture et de paysage Ville de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

BAP2! Biennale d’architecture et de paysage Ville de Versailles, 14 mai 2022, Versailles. BAP2! Biennale d’architecture et de paysage

du samedi 14 mai au mercredi 13 juillet à Ville de Versailles

Dix expositions au cœur de l’événement, pensées autour du lien entre terre et villes, rythment la Bap! 2022. Parmi les sujets à découvrir, un nouveau regard sur les sols et les ressources du terroir, de nouvelles pratiques pour une architecture et des paysages plus résilients. Les ressources terrestres se raréfient, le climat se dérègle. Face à ces bouleversements, la Bap! favorise le partage de savoirs et de bonnes pratiques autour de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme, en Île-de-France et dans le monde. La 2e édition de la Bap revient. Dix expositions au cœur de l’événement, pensées autour du lien entre terre et villes, rythment la Bap! 2022. Au programme, également des conférences et des débats. Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T19:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T19:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T19:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-13T10:00:00 2022-06-13T19:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-20T10:00:00 2022-06-20T19:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-27T10:00:00 2022-06-27T19:00:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T19:00:00;2022-06-30T10:00:00 2022-06-30T19:00:00;2022-07-01T10:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-04T10:00:00 2022-07-04T19:00:00;2022-07-05T10:00:00 2022-07-05T19:00:00;2022-07-06T10:00:00 2022-07-06T19:00:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T19:00:00;2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T19:00:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T19:00:00;2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T19:00:00;2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T19:00:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Ville de Versailles Adresse 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Ville de Versailles Versailles Departement Yvelines

Ville de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

BAP2! Biennale d’architecture et de paysage Ville de Versailles 2022-05-14 was last modified: by BAP2! Biennale d’architecture et de paysage Ville de Versailles Ville de Versailles 14 mai 2022 Versailles Ville de Versailles Versailles

Versailles Yvelines