Baou x Now : Chloe Caillet – Luuk Van Dijk – Lazare Hoche – Loran, 17 juillet 2022, .

Baou x Now : Chloe Caillet – Luuk Van Dijk – Lazare Hoche – Loran



2022-07-17 15:00:00 – 2022-07-17

10 15 C’est le retour des soirées Now du Baby club au Baou !



Line Up



• Chloé Caillet

Chloé Caillet est une DJ/Productrice et multi instrumentiste de Paris. Connue pour ses goûts éclectiques en matière de musique et de mode, elle a joué dans certains des clubs et soirées les plus renommés du monde.



• Luuk van Dijk

DJ et producteur basé à Amsterdam, Luuk van Dijk a commencé à produire de la musique électronique en 2011. Élevé par un chanteur d’opéra et un professeur de musique, il était inévitable qu’il devienne lui-même un musicien.



• Lazare Hoche

Lazare Hoche est un oiseau de nuit d’un genre unique. Non seulement un DJ et un producteur très respecté mais aussi le maître d’œuvre de quelques-uns des plus récents disques underground les plus appréciés du moment.



• Loran

Loran, est un Dj et producteur. Il est originaire du sud de la France, mais a également vécu en Tunisie et à Paris avant de s’installer à Londres où il est actuellement basé. Loran a forgé son identité musicale en voyageant et en expérimentant de nombreux style de musiques venant des 4 coins du monde.

Soirée le Baou x Now. Rendez-vous le 17 juillet.

C’est le retour des soirées Now du Baby club au Baou !



Line Up



• Chloé Caillet

Chloé Caillet est une DJ/Productrice et multi instrumentiste de Paris. Connue pour ses goûts éclectiques en matière de musique et de mode, elle a joué dans certains des clubs et soirées les plus renommés du monde.



• Luuk van Dijk

DJ et producteur basé à Amsterdam, Luuk van Dijk a commencé à produire de la musique électronique en 2011. Élevé par un chanteur d’opéra et un professeur de musique, il était inévitable qu’il devienne lui-même un musicien.



• Lazare Hoche

Lazare Hoche est un oiseau de nuit d’un genre unique. Non seulement un DJ et un producteur très respecté mais aussi le maître d’œuvre de quelques-uns des plus récents disques underground les plus appréciés du moment.



• Loran

Loran, est un Dj et producteur. Il est originaire du sud de la France, mais a également vécu en Tunisie et à Paris avant de s’installer à Londres où il est actuellement basé. Loran a forgé son identité musicale en voyageant et en expérimentant de nombreux style de musiques venant des 4 coins du monde.

dernière mise à jour : 2022-07-01 par