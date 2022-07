Baou : La Cocina X Bonbonne, 6 juillet 2022, .

Baou : La Cocina X Bonbonne



2022-07-06 19:00:00 – 2022-07-06

Tous les Mercredis, la Cocina Negra et le groupe Bonbonne s’associent pour vous proposer des afterworks inédits tous les mercredis de l’été.

On vous reçoit pour un grand opening le 6 Juillet.

Pour une ambiance summer unique et exotique, on vous attend tous les mercredis de 19h à 02h pour découvrir votre nouveau rendez-vous de l’été.

Salle de concert, rooftop naturel, spot panoramique, situé entre la mer, les collines et les containers le Baou est un lieu atypique par nature que chacun peut s’approprier.



Line Up



• Laolu

• Villanova

• Mikka Martins

