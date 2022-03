Baou: Jardins Suspendus Opening BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Après avoir traversé la mer houleuse de la Méditerranée, les Jardins font une première halte au Baou. C’est entre ciel et mer; sur les collines marseillaises, que nous vous donnons ce premier rendez-vous. Place au soleil, aux cocktails, enivrants, et à la fête ! Célébrons la venue du printemps c’est en même temps que lui que nous nous retrouvons ! Accompagnée de Adryano, Paulcut, MIMID on vous annonce une soirée de retrouvailles mémorable Amour, bonheur seront au rendez-vous pour traverser cette magnifique épopée Hâte de vous retrouver enfin Signé, les Jardins Pour embarquer : bit.ly/35Y0pyU ——————————————— LINE UP █ Adryiano SDC > [https://soundcloud.com/adryiano](https://soundcloud.com/adryiano) █ Paulcut (live) SDC > [https://soundcloud.com/paul-cut](https://soundcloud.com/paul-cut) █ Mimid SDC >[https://soundcloud.com/mymid](https://soundcloud.com/mymid) ——————————————— Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23

10 / 13€

♫♫♫ BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

