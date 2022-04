Baou: Jardins Suspendus • Jamie 3:26, Hugo Lx, Jo’z BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Mistral ayant reporté notre première rencontre… On compte bien se rattraper ! Et pour fêter l’arrivée du soleil printanier, nous invitons une véritable icône de le la scène House de Chicago, Jamie 3:26, rien de tel pour embraser le dancefloor grâce a son sens irréductible du groove. Le briscard sera accompagné de Hugo LX , le jeune surdoué de la nouvelle génération house française. Pour embarquer : [https://lebaou.seetickets.com/…/le-baou-de…/2319580](https://lebaou.seetickets.com/…/le-baou-de…/2319580) ——————————————— LINE UP Jamie 3:26 SDC > [https://soundcloud.com/jamie3too6](https://soundcloud.com/jamie3too6) Hugo Lx SDC > [https://soundcloud.com/hugo-lx](https://soundcloud.com/hugo-lx) Jo’z SDC > [https://soundcloud.com/joaposto](https://soundcloud.com/joaposto) ——————————————— Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23

10 / 13€ en pré-vente / 15€ sur place

