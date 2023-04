Visite guidée de Baons-le-Comte 376 Rue de l’Échevin, 9 septembre 2023, Baons-le-Comte.

Avec Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière. Savez-vous ce que signifie ce mot de « Baons » que vous lisez, accolé au nom de trois de nos villages ? Et pourquoi ne le trouvez-vous pas ailleurs ? C’est qu’il nous rappelle qu’il fut un temps où la justice royale, ne pouvant siéger à Yvetot, se transportait et se rendait dans les villages limitrophes. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir en parcourant les rues de Baons-le-Comte, commune qui a gardé le charme des villages typiques du Pays de Caux..

With Anne-Marie LEBLIC, conference guide. Do you know what this word « Baons » means, which you read, attached to the names of three of our villages? And why don’t you find it elsewhere? It is because it reminds us that there was a time when the royal justice, not being able to sit in Yvetot, was transported to the bordering villages. What remains of it today? This is what we propose to discover by walking through the streets of Baons-le-Comte, a town that has kept the charm of the typical villages of the Pays de Caux.

Con Anne-Marie LEBLIC, guía de la conferencia. ¿Sabe lo que significa la palabra « Baons », que ha leído en los nombres de tres de nuestros pueblos? ¿Y por qué no la encuentran en ninguna otra parte? Porque nos recuerda que hubo un tiempo en que la justicia real, al no poder sesionar en Yvetot, era trasladada a los pueblos vecinos. ¿Qué queda hoy de ello? Es lo que nos proponemos descubrir paseando por las calles de Baons-le-Comte, un municipio que ha conservado el encanto de los pueblos típicos del Pays de Caux.

Mit Anne-Marie LEBLIC, Fremdenführerin. Wissen Sie, was das Wort « Baons » bedeutet, das Sie lesen und das an die Namen von drei unserer Dörfer angehängt ist? Und warum finden Sie es nirgendwo anders? Es erinnert uns daran, dass es eine Zeit gab, in der die königliche Justiz, die nicht in Yvetot tagen konnte, in die umliegenden Dörfer reiste und sich dort aufhielt. Was ist davon heute noch übrig? Wir möchten Sie einladen, dies in den Straßen von Baons-le-Comte zu entdecken, einer Gemeinde, die den Charme der typischen Dörfer des Pays de Caux bewahrt hat.

