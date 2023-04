Atelier couture zéro déchet 20 Rue du Meniltat, 20 mai 2023, Baons-le-Comte.

Vous êtes soucieux de l’environnement, et souhaitez faire de petits gestes pour préserver la planète ? Vous aimez fabriquer les choses par vous-même, et exprimer votre créativité ? Vous souhaitez vous initier à la couture ? Alors le Rendez-vous des Ecureuils vous propose de fabriquer, dans une ambiance conviviale, votre sac à tarte, vos cotons démaquillants et leur pochon, vos sacs à vrac… L’objectif ? Expérimenter des techniques simples de couture pour savoir faire soi-même des objets dans votre quotidien à base de matériaux de récupération et ainsi préserver notre nature en consommant mieux et moins..

2023-05-20 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-20 12:00:00. .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



You are concerned about the environment, and want to make small gestures to preserve the planet? You like to make things by yourself, and express your creativity? You want to learn how to sew? Then the Rendez-vous des Ecureuils offers you to make, in a friendly atmosphere, your own pie bag, your own make-up remover pads and their pouch, your own bulk bags? The objective? To experiment simple sewing techniques to know how to make objects in your daily life with recycled materials and thus preserve our nature by consuming better and less.

¿Le preocupa el medio ambiente y quiere hacer pequeñas cosas para ayudar al planeta? ¿Te gusta hacer cosas tú mismo y expresar tu creatividad? ¿Te gustaría aprender a coser? Entonces la Rendez-vous des Ecureuils te ofrece la oportunidad de fabricar tu propia bolsa para tartas, tus propias almohadillas desmaquilladoras y sus bolsas, tus propias bolsas a granel, etc. en un ambiente agradable ¿El objetivo? Experimentar con técnicas sencillas de costura y aprender a fabricar tus propios objetos cotidianos a partir de materiales reciclados y así preservar nuestra naturaleza consumiendo mejor y menos.

Sie sind umweltbewusst und möchten kleine Schritte unternehmen, um unseren Planeten zu schützen? Sie haben Spaß daran, Dinge selbst herzustellen und Ihre Kreativität auszuleben? Sie möchten sich mit dem Nähen vertraut machen? Dann bietet Ihnen der Rendez-vous des Ecureuils die Möglichkeit, in einer geselligen Atmosphäre Ihren Tortenbeutel, Ihre Abschminkwatte und ihr Täschchen, Ihre Schüttgutsäcke usw. herzustellen Das Ziel? Einfache Nähtechniken ausprobieren, um Gegenstände für den Alltag aus Altmaterial selbst herzustellen und so unsere Natur zu schützen, indem wir besser und weniger konsumieren.

