Atelier vannerie de papier 20 Rue du Meniltat, 20 mai 2023, Baons-le-Comte.

Le Rendez-vous des Ecureuils vous propose de fabriquer votre panier au naturel que vous pourrez ensuite peindre chez vous si vous le souhaitez. A partir de papier de magazines récupérés, vous expérimenterez la technique de la vannerie de papier pour pouvoir par la suite donner libre court à votre imagination. La vannerie de papier permet beaucoup de possibilités !.

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 17:00:00. .

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie



Le Rendez-vous des Ecureuils offers you the opportunity to make your own basket that you can then paint at home if you wish. Using recycled magazine paper, you will experiment with the paper basketry technique and then give free rein to your imagination. Paper basketry allows for many possibilities!

Le Rendez-vous des Ecureuils le ofrece la oportunidad de fabricar su propia cesta, que luego podrá pintar en casa si lo desea. Utilizando papel de revista reciclado, experimentará con la técnica de la cestería de papel y luego dará rienda suelta a su imaginación. La cestería de papel ofrece muchas posibilidades

Le Rendez-vous des Ecureuils bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Korb aus Naturmaterialien herzustellen, den Sie anschließend bei sich zu Hause bemalen können, wenn Sie möchten. Anhand von Papier aus gesammelten Zeitschriften experimentieren Sie mit der Technik der Papierkorbherstellung, um anschließend Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Papierkorbflechterei bietet viele Möglichkeiten!

Mise à jour le 2023-03-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité