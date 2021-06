Baobei Parc de la Mairie de Massy, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Massy.

Baobei

le dimanche 11 juillet à Parc de la Mairie de Massy

Spectacle à réactions libres de danse musique et acrobatie pour adultes et enfants de la naissance à 24 mois. À quoi servent les émotions ? Trois artistes livrent un acte poétique de danse, acrobatie et musique proposant une réponse sensible à cette question. Une piste ronde, un petit portique en arc de cercle, des cordes blanches, suspendues. Les adultes, assis tout autour, forment un cercle protecteur et observent la richesse de la première enfance. Les tout-petits, partageant le coeur de ce cercle avec les artistes, sont libres de vivre une expérience artistique, avec leur corps et leurs émotions. Ce moment invite chacun à tisser, ou renforcer, des liens humains et culturels. Loin des codes, ici c’est l’envie d’être qui jaillit. Baobei donne à voir et à entendre la formidable force de vie qui anime les tout-petits, souvent contrainte par notre société.

entrée libre sur réservation

Compagnie La Croisée Des Chemins Delphine Sénard

Parc de la Mairie de Massy 1 avenue du général de gaulle 91300 Massy Massy Atlantis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T15:00:00 2021-07-11T15:45:00;2021-07-11T17:00:00 2021-07-11T17:45:00