BAO BEI SHINEI

Le bébé intérieur

En partenariat avec le Service Petite Enfance de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral

Idée originale Delphine Sénard

Création collective de et par Xavier Bernard-Jaoul, Delphine Sénard et Marion Soyer

Compagnie La Croisée des Chemins

de 0 à 24 mois

16h, 17h30 – durée 45 mn

Spectacle de danse, acrobatie et musique en complicité avec les tout-petits. Une piste ronde colorée, un petit portique en arc de cercle, des cordes blanches suspendues. Des adultes, assis tout autour, forment un cercle protecteur et observent la richesse de la première enfance. Des bébés, partageant le coeur de ce cercle avec les artistes, sont libres de vivre une expérience artistique, avec leur corps et leurs émotions.

Leurs mouvements inspirent les chorégraphies, leurs vibrations nourrissent les musiques et leur langage porte les mots. Trois artistes invitent chacun à laisser son esprit vagabonder, à être au plus près d’un ressenti intérieur, d’un instant présent. Loin des codes du spectateur, ici c’est l’envie d’être qui jaillit.

(sur réservations auprès du Service Petite Enfance à partir de fin février au 02.35.28.96.95)

Le Mercredi 16 Mars à 16h

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 http://www.theatrelepassage.fr/

