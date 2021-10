Bao Bei Shinei – Cie La Croisée des Chemins – Festival Nijinskid Onyx, 8 février 2022, Saint-Herblain.

les 7 et 8 février 2022 à 10h30 et à 17h
5 €

Danse – Jeune public. À quoi servent les émotions ?Trois artistes livrent un acte poétique de danse, acrobatie et musique proposant une réponse sensible à cette question. Une piste ronde, un petit portique en arc de cercle, des cordes blanches, suspendues. Les adultes, assis tout autour, forment un cercle protecteur et observent la richesse de la première enfance. Les tout-petits, partageant le coeur de ce cercle avec les artistes, sont libres de vivre une expérience artistique, avec leur corps et leurs émotions. Ce moment invite chacun à tisser, ou renforcer, des liens humains et culturels. Loin des codes, ici c’est l’envie d’être qui jaillit. Baobei Shinei, “le bébé intérieur” en chinois, donne à voir et à entendre la formidable force de vie qui anime les tout-petits, souvent contrainte par notre société. Idée originale : Delphine Sénard Création collective de et par Xavier Bernard-Jaoul, Delphine Sénard et Marion Soyer Durée : 1h (10 min. d’accueil + 40 min. de jeu + 10 min. de départ) Public : Réservé aux enfants de la naissance à 2 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022)

