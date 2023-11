Banya party, soirée sauna nordique à la Cité Fertile La Cité Fertile Pantin Catégories d’Évènement: ile de france

Pantin Banya party, soirée sauna nordique à la Cité Fertile La Cité Fertile Pantin, 2 décembre 2023, Pantin. Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 00h00

.Tout public. payant 5€ la session de 30 min A l’occasion de la Cité de Noël, le village de Noël XXL de la Cité Fertile, notre tiers-lieu vous invite à braver l’hiver, pour des soirées choc thermique inédites. Venez tester les banya installés par le Banya Tour. Les banya sont des bains de vapeur nordiques, dont la température et l’hygrométrie oscillent entre celles du sauna et celles du hammam. Le Banya Tour nait de cette pratique traditionnelle du bain déplacée de la sphère intime vers la place publique. Le Tour prend la forme d’une série de performances qui questionnent le corps dans l’espace public. Installé pour 3 soirées inédites dans les cuves de la brasserie de la Paname Brewing Company, le Banya Tour vous promet une expérience insolite au coeur d’une brasserie artisanale. Combien ça coûte ? 5€ la session de 30 min

Combien ça coûte ? 5€ la session de 30 min

Comment s'inscrire ? INSCRIPTIONS PAR ICI

