Orne Fête de la Saint Ernier Banvou, 5 août 2023, Banvou. Banvou,Orne Fête communale de la Saint Ernier avec au programme:

– Course de caisse à savon

– Repas champêtre avec animation musicale

– Tir à l’arc

– Animations pour enfants

– Vide grenier

– Feu d’artifice.

Samedi 2023-08-05 fin : 2023-08-06 . . Banvou 61450 Orne Normandie



Saint Ernier municipal festival with program:

– Soapbox race

– Country-style meal with musical entertainment

– Archery

– Children’s entertainment

– Flea market

– Fireworks display Fiesta municipal de Saint Ernier con el siguiente programa:

– Carrera de jabalinas

– Comida campestre con animación musical

– Tiro con arco

– Animación infantil

– Mercadillo

– Castillo de fuegos artificiales Gemeindefest des Heiligen Ernier mit Programm:

– Seifenkistenrennen

– Ländliches Essen mit musikalischer Unterhaltung

– Bogenschießen

– Animationen für Kinder

– Flohmarkt

