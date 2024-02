Banquet traditionnel de l’ACCA Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac, samedi 9 mars 2024.

Banquet traditionnel de l’ACCA Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac Landes

L’ACCA de Labastide d’Armagnac, vous invite à son traditionnel repas de chasse.

Au menu: Velouté de champignons / Saumon Gravlax marinade au cranberry et citron vert, mousse de fromage blanc aux agrumes et chips de pain aux fruits / Sauce de sanglier / Trou gascon / Rôti de biche / Risotto de pommes de terre aux asperges vertes / Fromage servi à l’anglaise / Entremet vanille caramel spéculos / Café / Armagnac.

Le tout arrosé de vin blanc ou vin rouge des Côtes de Gascogne compris dans le menu.

Nous vous attendons nombreux !!!

Inscriptions au plus tard le 26 Février. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 12:30:00

fin : 2024-03-09

Salle des Fêtes Rue des Jardins

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Banquet traditionnel de l’ACCA Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Landes d’Armagnac