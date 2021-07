Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Banquet romain Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux

le samedi 17 juillet 2021

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le samedi 17 juillet à 20:00

Menu —- ### Apéritif : Isicia (quenelles de crevette et de poisson) Mulsum (vin au miel) Posca (boisson non alcoolisée aux fruits) ### 1er service : Concilia a la commodus (Soufflé de pois verts) De Pulpo (poulpe mariné) Moretarum (fromage aux herbes) ### 2eme service : Minutal ex Praecoquis (porc aux abricots) Pultes Julianam (blé au cèleri et fenouil) Boletos (ragoût de champignons) ### 3eme service : Huppotrima (Fromage de chèvre frais aux baies et fruits secs) Patina de Piris (sorte de flan aux poires) Vin, eau au pichet et pain servis à table. Repas accompagné de scénettes antiques et musique antique, par la Compagnie Aes Dana. ————————————————————————————-

Réservation obligatoire, 30€ par personne

Venez participer à un formidable banquet convivial et historique, animé par la Compagnie Aes Dana et préparé par Fabian Müllers, historien et cuisinier, spécialisé dans l’archéo-cuisine. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:00:00 2021-07-17T23:00:00

Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques
Route de Feuguerolles, Vieux 14930
Calvados

