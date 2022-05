Banquet républicain et bal des pompiers Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Banquet républicain et bal des pompiers, 14 juillet 2022, Pierrelatte.

2022-07-14 19:00:00 – 2022-07-14
Parc municipal Avenue du Maréchal Juin

Banquet républicain organisé par la ville à 19h. Traiteur Les Délices d'Anaïs.

Bal des pompiers avec Shamane à 21h.

