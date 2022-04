Banquet Médiéval Les Loges Les Loges Catégories d’évènement: Les Loges

Les Loges Seine-Maritime Les Loges Ne manquez pas le Banquez Médiéval ! Les médiévales des Loges c’est aussi la possibilité de partager un bon repas médiéval en famille et de réchauffer les cœurs auprès d’un grand bûcher. Au programme ?

Animations, grand bucher avec procession en fin de soirée ouvert à tous ! Menu :

Apéritif

Entrée campagnarde

Cochon grillé sur place

Neufchatel

Chausson aux pommes

1 Boisson Menu – de 12 ans assiette de cochonaille à 12€ ❗️ Inscription jusqu’au 21 mai / paiement à la réservation. Samedi 4 Juin 2022 dès 20h

Les Loges

Sur réservation

