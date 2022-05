Banquet Médiéval Fougères, 15 juillet 2022, Fougères.

Banquet Médiéval Fougères

2022-07-15 – 2022-07-15

Fougères Ille-et-Vilaine Fougères

Ripailles et Réjouissances au Château de Fougères…

Oyez, oyez , l”association Les Fous Gèrent vous propose de venir vous divertir et ripailler le vendredi 15 juillet au château de Fougères à partir de 18h30. Au menu : Approche de la vie quotidienne au Moyen-Age grâce à divers ateliers participatifs, et découverte de la cuisine médiévale au cours du banquet . Comme tout convive du moyen-âge, venez avec vos couverts (couteau, cuillère et fourchette) !

Payant – Nombre de places limitées

Boissons non comprises pour les trois tarifs.

Possibilité de louer un costume médiéval pour la soirée 10€ (caution 30€)

+33 2 99 94 58 02

Fougères

dernière mise à jour : 2022-05-15 par OT – FOUGERES