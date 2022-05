BANQUET MÉDIÉVAL DU VIEIL-BAUGÉ

BANQUET MÉDIÉVAL DU VIEIL-BAUGÉ, 9 juillet 2022, . BANQUET MÉDIÉVAL DU VIEIL-BAUGÉ

2022-07-09 19:30:00 – 2022-07-09 23:30:00 EUR 20 20 Pour célébrer le 600e anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé, un banquet rassemblant 600 convives est organisé dans le cadre de la fête médiévale. Afin de réserver vos places à ce banquet historique, des tickets sont en vente à l’accueil de l’office de tourisme et du château de Baugé (place de l’Europe) du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le dimanche 14 h-18 h. Menu du banquet n- Hypocras n- Salade de choux à la menthe n- Méchoui aux Herbes n- Tartine de chèvre miel basilic n- Tartelette à la pêche aux saveurs d’anta nProgramme de la soirée n19 h 30 : ouverture du banquet avec la compagnie Gueules de loup n20 h : banquet médiéval n21 h 30 : tournoi équestre n23 h : feu d’artifice Banquet médiéval du Vieil-Baugé bataille1421@baugeenanjou.fr Pour célébrer le 600e anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé, un banquet rassemblant 600 convives est organisé dans le cadre de la fête médiévale. Afin de réserver vos places à ce banquet historique, des tickets sont en vente à l’accueil de l’office de tourisme et du château de Baugé (place de l’Europe) du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le dimanche 14 h-18 h. Menu du banquet n- Hypocras n- Salade de choux à la menthe n- Méchoui aux Herbes n- Tartine de chèvre miel basilic n- Tartelette à la pêche aux saveurs d’anta nProgramme de la soirée n19 h 30 : ouverture du banquet avec la compagnie Gueules de loup n20 h : banquet médiéval n21 h 30 : tournoi équestre n23 h : feu d’artifice dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville