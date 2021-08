Mornay-Berry Mornay-Berry Cher, Mornay-Berry Banquet médiéval au Chateau la Grand’Cour Mornay-Berry Mornay-Berry Catégories d’évènement: Cher

Banquet médiéval au Chateau la Grand'Cour
2021-08-29 12:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Mornay-Berry
Cher

Banquet médiéval au château animé par Philémon préparé et servi par la Mesnie de la Grand'Cour

+33 6 17 07 33 92

