Banquet et marché médiévaux Goudelin Goudelin Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

GOUDELIN

Banquet et marché médiévaux Goudelin, 22 juillet 2023, Goudelin. Banquet et marché médiévaux

Chapelle Notre-Dame de l’Isle Goudelin Ctes-d’Armor

2023-07-22 – 2023-07-22 Goudelin

Ctes-d’Armor Goudelin L’association Goudelin fête médiévale propose une journée d’animations avec danse, chevalerie, combats d’épée… Entrée gratuite et restauration sur place. En attente informations. +33 6 67 91 75 45 Goudelin

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, GOUDELIN Autres Lieu Goudelin Adresse Chapelle Notre-Dame de l'Isle Goudelin Ctes-d'Armor Ville Goudelin lieuville Goudelin Departement Ctes-d'Armor

Goudelin Goudelin Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goudelin/

Banquet et marché médiévaux Goudelin 2023-07-22 was last modified: by Banquet et marché médiévaux Goudelin Goudelin 22 juillet 2023 Chapelle Notre-Dame de l'Isle Goudelin Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Goudelin

Goudelin Ctes-d'Armor