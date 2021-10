Paris Association Florimont Paris Banquet des Pains Association Florimont Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour la sixième année consécutive, Graine de Quatorzien organise le Banquet des pains au Château ouvrier. Venez goûter les spécialités de nos boulangers du 14e et apprendre à faire votre pain, Au programme: de nombreux ateliers autour des graines anciennes, de la farine et du pain!

Entrée et accès libre

Venez apprendre à faire de la farine, du pain et le cuire autour d’un événement festif réunissant artisans boulangers et résidents de votre quartier. Association Florimont 9 place Marcel Paul, 75014 PARIS Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Association Florimont Adresse 9 place Marcel Paul, 75014 PARIS Ville Paris lieuville Association Florimont Paris