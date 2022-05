Banquet des fêtes médiévales Semur-en-Auxois, 14 mai 2022, Semur-en-Auxois.

Banquet des fêtes médiévales Caveau des maréchaux 25, rue de la Liberté Semur-en-Auxois

2022-05-14 – 2022-05-14 Caveau des maréchaux 25, rue de la Liberté

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

EUR 27 27 Dans le cadre des Fêtes médiévales : banquet avec spectacles et animations

Au menu : Terrine de poisson – Jambon en saupiquet et son gâteau – fromage blanc – poire d’antan et son nougat glacé.

Apéritif offert et bar à vins

resabanquetsemur@gmail.com

Dans le cadre des Fêtes médiévales : banquet avec spectacles et animations

Au menu : Terrine de poisson – Jambon en saupiquet et son gâteau – fromage blanc – poire d’antan et son nougat glacé.

Apéritif offert et bar à vins

Caveau des maréchaux 25, rue de la Liberté Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-04-29 par