Banquet des Alpages » La Matouille » L’Antiquaire Sennecey-le-Grand, vendredi 16 février 2024.

Banquet des Alpages » La Matouille » L’Antiquaire Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Banquet des Alpages à l’antiquaire , 16 Février à 19h

« LA MATOUILLE »

Mon ami Vincent descend du massif des bauges avec des tomes de compétition (oui un m à tome sur le massif). On a décidé ensemble de vous faire connaître une recette connu seulement des vrais initiés:

LA MATOUILLE

Dans un plat en terre cuite on fait fondre une tome des bauges avec des gousses d’ails et du vin à la cheminée. On va servir ça avec des diots braisé et un gratin de crozet.

en accord un grand blanc d’altitude, le Chignin Bergeron.

Le plat est pour 4 personnes. 25€/pers vins compris.

réservation obligatoire les amis.

PS on va pas se mentir, ça sent la soirée de légende EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

L’Antiquaire 3 impasse de la tonne

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Banquet des Alpages » La Matouille » Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2024-02-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne