Banquet de l’ACCA Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Banquet de l’ACCA Castets, 23 avril 2022, Castets. Banquet de l’ACCA Parc des sports Estanquet Castets

2022-04-23 12:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Parc des sports Estanquet

Castets Landes Castets au Menu :

Velouté d’asperges

Salade périgourdine

Civet de sanglier

Biche à la plancha

Purée de topinambour et poêlée de légumes

Salade/Fromage

Finger mandarine nougat et son coulis

Tarif 25 €, 1 consommation offerte.

Inscriptions au 06 76 11 09 09. au Menu :

Velouté d’asperges

Salade périgourdine

Civet de sanglier

Biche à la plancha

Purée de topinambour et poêlée de légumes

Salade/Fromage

Finger mandarine nougat et son coulis

Tarif 25 €, 1 consommation offerte.

Inscriptions au 06 76 11 09 09. +33 6 76 11 09 09 au Menu :

Velouté d’asperges

Salade périgourdine

Civet de sanglier

Biche à la plancha

Purée de topinambour et poêlée de légumes

Salade/Fromage

Finger mandarine nougat et son coulis

Tarif 25 €, 1 consommation offerte.

Inscriptions au 06 76 11 09 09. © ESTEVES Eva

Parc des sports Estanquet Castets

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Castets, Landes Autres Lieu Castets Adresse Parc des sports Estanquet Ville Castets lieuville Parc des sports Estanquet Castets Departement Landes

Castets Castets Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castets/

Banquet de l’ACCA Castets 2022-04-23 was last modified: by Banquet de l’ACCA Castets Castets 23 avril 2022 Castets Landes

Castets Landes