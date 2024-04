Banquet de la chasse Arue, samedi 27 avril 2024.

Banquet de la chasse Arue Landes

Un bon chasseur sachant chasser sans son chien doit reprendre des forces ! Quoi de mieux qu’un bon repas pour le plein d’énergies !

Au menu Garbure | Ris de veau | Boeuf et ses légumes | Salade Fromage | Omelette norvégienne | Café | Vin rouge et rosé.

Inscription par SMS avant le 19 Avril ! 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 12:00:00

fin : 2024-04-27

Foyer Municipal

Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Banquet de la chasse Arue a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Landes d’Armagnac