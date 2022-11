BANQUET D’AUTOMNE – SE TENIR DEBOUT, 27 novembre 2022, .

L’ abbaye de Lagrasse ouvre grand ses portes pour deux jours de rencontres, lectures, expositions, balades, banquet, film et résidences, à la découverte de celles et ceux qui font les arts de lire d’aujourd’hui et de demain, du livre au verbe, du monument au paysage, de la table au jardin.

Le Banquet d’automne sera consacré au thème « Se tenir debout » qui explore autrement le Rester debout de la résidence partagée du printemps portée par le Marque-Page : Se tenir debout en forme de passage de témoin et en écho.

Rester debout suggère la persistance à demeurer intègre, en dépit des vents défavorables qui nous feraient plier ou rompre selon que l’on est chêne ou roseau. Se tenir debout, attitude plus active, engage la conscience et la volonté : le grec stasis a le double sens de « se lever » et « se soulever contre ». La résistance, qui procède de la même étymologie, c’est se tenir debout en faisant face, donner valeur de sens à la vie et la transformer véritablement en existence.

